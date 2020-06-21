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В районах Ливии продолжают находить трупы женщин и детей

Трупы 190 человек нашли в массовых захоронениях и больницах ливийских Триполи и Тархуны, освобожденных от боевиков Халифы Хафтара. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу штаба операции «Вулкан гнева», проводимой силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Так, в больнице Тархуны обнаружены останки 106 человек, в том числе женщин и детей. В районе Каср бин Гашир найдены тела еще 15 человек. А из массовых захоронений в районе города Тархуна на западе Ливии извлечены останки 48 убитых.

Город Тархуна был зачищен от военных Хафтара 5 июня. Тогда впервые были найдены массовые захоронения. В ПНС сообщали, что людей перед смертью могли подвергать пыткам, в том числе женщин и детей.

21 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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