В Бундестаге призвали Меркель пересмотреть отношение к NordStream2 после заказного Москвой убийства

Член немецкого Бундестага Александер Граф Ламбсдорфф считает, что руководство ФРГ, в столице которой гражданин РФ убил гражданина Грузии, должно не только ввести против России санкции, но и пересмотреть свое отношение к газопроводу Nord Stream 2. Об этом политик заявил таблоиду Bild.

«Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, прямо в сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий — это такая атака на суверенитет Германии, нам надо трижды подумать над тем, действительно ли нам стоит тянуть золотой трубопровод до Москвы с тем, чтобы мы могли получить газ из России. Есть и другие поставщики, у которых можно получить газ. Именно поэтому мы, как свободные демократы, призываем канцлера обсудить с другими европейцами…, какой общий ответ можно дать», — заявил Граф Ламбсдорфф.

Он напомнил об ответе ЕС после попытки убийства с помощью «Новичка» российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Тогда европейские страны вместе выслали 140 российских дипломатов.



При этом депутат признал, что «канцлеру, конечно, трудно убедить других европейцев в необходимости жесткой совместной реакции, если одновременно достраивается Nord Stream 2, трубопровод, который будет поставлять газ с России, а евро потекут из Берлина в Москву».

Граф Ламбсдорфф подчеркнул, что хотел бы увидеть четкую позицию по этому вопросу канцлера, которая «очень хорошо знает Владимира Путина, хорошо знает Россию, хорошо говорит по-русски, и она точно знает, что российская политика является недружественной по отношению к Германии и недружественной к Европейскому Союзу».

«Поэтому я не понимаю, почему она и ее правительство так долго позволяли этому проекту продвигаться. Я думаю, что его действительно необходимо отменить», — заявил парламентарий.