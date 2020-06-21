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В Британии террорист совершил ножевую атаку — погибли трое

В парке английского города Рединг накануне вечером неизвестный устроил резню.

Погибли три человека и столько же ранено, информировала полиция Рединга.

Инцидент признали терактом.

Все обстоятельства нападения выясняются.

21 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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