Facebook подал в суд на сайты за продажу лайков и сбор данных пользователей Ученые впервые сняли на видео электрические импульсы в мозге человека » В Британии террорист совершил ножевую атаку — погибли трое В парке английского города Рединг накануне вечером неизвестный устроил резню. Погибли три человека и столько же ранено, информировала полиция Рединга. Инцидент признали терактом. Все обстоятельства нападения выясняются.

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