В парке английского города Рединг накануне вечером неизвестный устроил резню.
Погибли три человека и столько же ранено, информировала полиция Рединга.
Инцидент признали терактом.
Все обстоятельства нападения выясняются.
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В Британии террорист совершил ножевую атаку — погибли трое
В парке английского города Рединг накануне вечером неизвестный устроил резню.
Погибли три человека и столько же ранено, информировала полиция Рединга.
Инцидент признали терактом.
Все обстоятельства нападения выясняются.
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