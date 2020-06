Ученые подтвердили влияние группы крови на «тяжесть» коронавируса

Ряд независимых исследований говорят о том, что группа крови человека напрямую влияет на степень тяжести заболевания при коронавирусе.

Как сообщается в журнале The New England Journal of Medicine, наиболее тяжело новый вирус переносят обладатели второй группы крови.

При этом люди с первой группой крови чаще всего являются бессимптомными носителями или болеют в легкой форме.

Подобные выводы делали раньше ученые из Германии, теперь к ним присоединились эксперты из Колумбийского университета в США, Мазандаранского медуниверситете Ирана и нескольких медучреждений Китая.