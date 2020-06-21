Французские медики: Более 40% детей переболели коронавирусом без симптомов

Исследование во Франции показало, что у 41% детей, зараженных коронавирусом, не было симптомов.

Как передает RFI, институт Пастера протестировал на антитела школьников, их родителей и учителей в Крепи-ан-Валуа — всего 1340 человек. Этот город стал в марте первым очагом распространения COVID-19 во Франции.

Среди детей бессимптомными носителями вируса оказались 41% заразившихся, а среди взрослых — 10%. Таким образом, дети оказались менее активными распространителями инфекции. Чаще всего она передавалась в семьях от родителей к детям.