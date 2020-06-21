Буланова призналась, что перенесла микроинсульт после пьянки

После своей госпитализации певица Татьяна Буланова откровенно рассказала о здоровье в эфире телеканала.

По ее словам, непосредственной причиной отправки в больницу в апреле стало предынсультном состояние. При этом она действительно перенесла микроинсульт еще несколько лет назад.

Буланова также признала, что набрала лишний вес за время вынужденной самоизоляции и поправилась еще больше во время лечения в больнице. А также причиной болезни бьл алкоголь.

О перенесенном микроинсульте певица узнала, когда ей сделали МРТ в петербургском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

Ранее сообщалось, что Буланову госпитализировали с подозрением на микроинсульт. 24 апреля стало известно, что ее выписали.