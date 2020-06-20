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В Триполи анонсировали операцию по освобождению города Сирт

Правительство национального согласия (официально признанное на международном уровне и ООН) анонсировало операцию по освобождению города Сирт, находящегося в настоящее время под контролем Ливийской национальной армии.
Так, официальный представитель штаба Вооруженных Сил Ливии генерал Абдулхади Дирах заявил: Подготовка к операции по освобождению Сирта и Эль-Джуфры (авиабаза) завершена. Мы ждём приказа верховного главнокомандующего Фаиза Мустафы аль-Сараджа.
Отметим, что город Сирт, стратегически важный населенный пункт, находящийся на равном удалении от Триполи и Бенгази считается воротами в ливийский нефтяной полумесяц. Так же, Российская Федерация рассматривала Сирт как опорный пункт для размещения двух военным баз: военно-морскую в порту городу и авиационную в Эль-Джуфре.
20 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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