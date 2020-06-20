В Триполи анонсировали операцию по освобождению города Сирт

Правительство национального согласия (официально признанное на международном уровне и ООН) анонсировало операцию по освобождению города Сирт, находящегося в настоящее время под контролем Ливийской национальной армии.

Так, официальный представитель штаба Вооруженных Сил Ливии генерал Абдулхади Дирах заявил: Подготовка к операции по освобождению Сирта и Эль-Джуфры (авиабаза) завершена. Мы ждём приказа верховного главнокомандующего Фаиза Мустафы аль-Сараджа.