Ученые: Иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется только 2—3 месяца

Иммунитет к коронавирусу у переболевших этой инфекцией сохраняется только 2-3 месяца. К такому выводу пришли китайские ученые из Медицинского университета Чуцина, статья опубликована в журнале Nature Medicine.

Специалисты изучили 37 бессимптомных случаев коронавирусной инфекции, а также ряд «классических» случаев COVID-19, и выяснили, что уже через восемь недель у большинства переболевших уровень антител снижался, при этом у бессимптомных пациентов они вовсе перестали выявляться. Так, за восемь недель наблюдения содержание антител снизилось у 81% бессимптомных больных и у 62% носителей с симптомами COVID-19.

Ученые отмечают, что повторные заражения — это просто вопрос времени, иммунитета хватает не более, чем на 2-3 месяца.

Полученные выводы должны заставить страны переосмыслить введение «паспортов иммунитета», о введении которых задумались в ряде государств, уверены эксперты.