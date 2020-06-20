«  
  »

Израильтяне представили новую технологию прослушки с помощью обычной лампочки

Достаточно установить в паре десятков метров от помещения телескоп и ноутбук, и можно узнать, о чем говорят в комнате. Все секреты выдаст лампочка, вибрирующая под действием звуковых волн. Правда, если спрятать лампочку внутри плафона, ничего не получится.

Специалисты Университета Бен-Гуриона и Института Вейцмана разработали устройство для прослушки Lamphone, действующее на расстоянии до 25 метров. В отличие от многих других методов этот не требует предварительной установки шпионских гаджетов в месте прослушки, пишет New Atlas. Кроме того, он действует в режиме реального времени и обходится без прямого взаимодействия с объектом, выступающим в качестве «микрофона» — в данном случае, с лампочкой.

Состоит Lamphone из довольно простых и доступных элементов: электро-оптического датчика и телескопа, подключенных к ноутбуку, на котором установлено особое программное обеспечение для редактирования аудио. При помощи разработанного израильскими учеными алгоритма и четырех отдельных этапов обработки звуков вибрацию лампочки можно преобразовать в связную речь. Точность не идеальная, но достаточная для того, чтобы понять, о чем говорят в комнате.

В основе работы прибора — мельчайшие колебания предметов окружения, вызванные звуковыми волнами. Распространяясь по помещению, они воздействуют на лампочки, которые начинают слегка вибрировать. С помощью светочувствительной аппаратуры эту вибрацию можно записать.

Но торопиться задергивать плотные шторы не стоит — у технологии есть ряд существенных ограничений. Во-первых, она распознает только громкую и четкую речь. Во-вторых, лампочка должна свободно свисать с потолка, а не быть закрепленной или скрытой плафоном. Энергосберегающие лампочки тоже затрудняют прослушку.

В дальнейшем ученые хотят проверить, возможно ли подслушать разговор через декоративные светодиоды.

20 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  