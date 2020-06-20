Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара в Ливии

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через территорию Израиля перебрасывали помощь вооруженным формированиям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом пишет Anadolu.
Агентство утверждает, что ОАЭ поставляли противникам ливийских правительственных сил системы противовоздушной обороны (ПВО) израильского производства, а также координировали переговоры с «Моссадом» (политическая разведка Израиля) в Иордании и Египте для подготовки ливийских боевиков.
Кроме того, журналисты приводят материалы о тайных переговорах между Хафтаром и «Моссадом» при посредничестве ОАЭ и отмечают, что опровержения этой информации так и не было.
Ранее, 10 июня, стало известно, что вице-премьер восточного правительства Ливии Абдель Салям аль-Бадри, соратником которого является ЛНА фельдмаршала Хафтара, попросил помощи у Израиля. Он подчеркнул, что у Ливии долгая история отношений с Израилем и государства никогда не были врагами.
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.
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