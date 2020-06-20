Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара в Ливии

Агентство утверждает, что ОАЭ поставляли противникам ливийских правительственных сил системы противовоздушной обороны (ПВО) израильского производства, а также координировали переговоры с «Моссадом» (политическая разведка Израиля) в Иордании и Египте для подготовки ливийских боевиков.

Кроме того, журналисты приводят материалы о тайных переговорах между Хафтаром и «Моссадом» при посредничестве ОАЭ и отмечают, что опровержения этой информации так и не было.

Ранее, 10 июня, стало известно, что вице-премьер восточного правительства Ливии Абдель Салям аль-Бадри, соратником которого является ЛНА фельдмаршала Хафтара, попросил помощи у Израиля. Он подчеркнул, что у Ливии долгая история отношений с Израилем и государства никогда не были врагами.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.