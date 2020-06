Tesla Model Y разгневала владельцев: у электромобиля масса проблем В Триполи анонсировали операцию по освобождению города Сирт » Индия отправила истребители и ударные вертолеты на спорную границу с Китаем Индия отправила ударные вертолеты и истребители в Восточный Ладакх, где проходит спорная граница страны с Китаем. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает The Times of India со ссылкой на военные источники. По данным собеседника издания, в приграничный регион были переброшены вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire класса «воздух — земля», и вертолеты Chinook, которые могут осуществлять доставку артиллерии в высокогорные районы. Кроме того, Индия начала усиливать все свои авиабазы, расположенные у северной границы с КНР. В частности, известно, что туда передислоцированы истребители Су-30МКИ, МиГ-29 и «Ягуар». Также, по информации The Times of India, индийские власти наладили воздушные поставки военных и вооружения в Ладакх при помощи транспортных самолетов С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32. Как отмечает издание, подобные действия являются четким сигналом для Пекина о том, что Нью-Дели готов к эскалации конфликта. «Мы полностью готовы к любому обострению ситуации. Предприняты все необходимые шаги», — подчеркнул источник газеты. Ранее в июне сообщалось, что Китай с начала месяца провел несколько военных учений близ спорной границы с Индией. Отмечалось, что в них, в частности, были задействованы новые танки китайского производства Тип 15 и Тип 99, которые пригодны для использования в боевых действиях в горных районах.

загрузка...