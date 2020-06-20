Евросоюз прекращает спонсировать организации, бойкотирующие Израиль – заморожено 1,7 миллиона евро

Арабская организация «Бадиль», занимающаяся «борьбой за права палестинского народа и беженцев», с прискорбием сообщила о том, что власти Евросоюза отменили финансирование проекта по «мониторингу нарушений прав жителей восточного Иерусалима».

Поскольку объем финансирования составлял 1,7 миллиона евро, эта отмена довольно чувствительно ударила по организации, привыкшей на европейские деньги заниматься массированной антиизраильской пропагандой.

Денег «палестинским борцам» не дали после того, как они не смогли подтвердить, что они и их контрагенты не принимают участия в террористической деятельности и в пропаганде бойкота еврейского государства.

Это требование было выдвинуто в связи с новыми нормами, утвержденными Евросоюзом в 2019 году – пропаганда ненависти к Израилю только за то, что это еврейское государство, стало официально приравниваться к антисемитизму.

В Израиле были довольны этим решением, хотя и не ожидали от него практической пользы. Однако выяснилось, что если уж европейская бюрократия заработала в определенном направлении, ее деятельность приносит кое-какие плоды.

Множество больших и мелких антиизраильских организаций, ведущих оголтелую антисемитскую пропаганду, по сути «осваивает бюджеты», выделяемые толерантными европейцами на борьбу за мир, против расизма, колониализма и прочих «измов», ненавистных прогрессивному человечеству. Наличие Израиля и «оккупированных территорий» обеспечивает дармовыми деньгами сотни миллионов людей во всем мире, активно занимающихся выдуманными проблемами выдуманного палестинского народа и несуществующих миллионов палестинских беженцев.

Если убрать из центра планетарного внимания Израиль, международной бюрократии придется бороться с реальными проблемами, существующими в мире, что гораздо сложнее, неприятнее и проблематичнее с точки зрения толерантности.

Однако главные мировые проблемы, в том числе конфликт цивилизаций, столь долго заметались под ковер и подменялись одним-единственным арабо-израильским конфликтом, что под этим ковром уже начинается землетрясение, а ближневосточные проблемы скукоживаются и отступают на задний план.

Поэтому и у европейцев, которые все нагляднее наблюдают мусульманский и арабский антисемитизм в собственных странах, становится все меньше желания тратить деньги на бессмысленные пропагандистские антиизраильские проекты. Поэтому многочисленным «борцам с израильской оккупацией» в ближайшее время, судя по всему, предстоит перейти на голодный паек и начать подыскивать себе другие сферы деятельности, хотя это будет сложно, поскольку ничего другого они не умеют – специализация на антиизраильской пропаганде в последние десятилетия была отличным стабильным заработком. Поэтому в последние годы конкуренция в данной сфере сильно разрослась, и проарабские «правозащитные» организации, выбивающие гранты на различные проекты, стали расти как грибы после дождя.

Примером тому – «Бадиль», появившийся в 1998 году. Все эти годы он занимался тем, что затевал судебные процессы против представителей израильской оборонной системы и публиковал антисемитские карикатуры.

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