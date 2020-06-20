Джамала стала мамой во второй раз

Певица Джамала, которая ранее обнажилась в ванной, стала мамой во второй раз. 36-летняя украинская исполнительница сообщила о рождении ребенка утром в субботу, 20 июня. Она также рассекретила пол малыша и его имя.

На странице Джамалы в Instagram появился пост, в котором певица поделилась радостной новостью с поклонниками – в ее семье пополнение.

«Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время», – написала Джа.

Таким образом стало известно, что артистка родила мальчика, которого назвали Селим-Гирай. В посте Джамала добавила фото с мужем Бекиром и старшим сыном – Эмиром-Рахманом, сделанные до вторых родов, а также свежий снимок из роддома.

Рожала знаменитость в одном из частных киевских роддомов, где появились на свет дети других украинских селебритис.

Напомним, что первый ребенок Джамалы Эмир-Рахман родился 27 марта 2018 года. В этом году сыну артистки исполнилось 2 года.