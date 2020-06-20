Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом

Война между 45-летней Анджелиной Джоли и 56-летним Брэдом Питтом после расставания закончилась: актеры нашли общий язык и продолжают делить родительские обязанности, хоть это и единственное, что их сейчас объединяет. При этом и он, и она редко высказываются публично о разводе. Накануне Всемирного дня беженцев, отмечаемого Организацией Объединенных Наций 20 июня, актриса поговорила с Vogue о благотворительности, своих детях и расставании с мужем.

Осенью 2016 года Джоли подала документы на расторжение брака с Питтом. Поводом для этого послужил конфликт Брэда со старшим приемным сыном Мэддоксом. В интервью Анджелину спросили, как теперь им удается создавать здоровую среду для детей.

Я рассталась (с Брэдом Питтом. — Прим. ред.) ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети — шесть очень смелых и сильных молодых людей, — сказала Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

У актеров трое родных детей — 14-летняя Шайло, 11-летние Нокс и Вивьен — и трое приемных. Для 15-летней Захары, 16-летнего Пакса и 18-летнего Мэддокса Джоли стала приемной матерью, когда каждый из них был совсем маленьким. Позже Брэд Питт усыновил их и дал им свою фамилию. В интервью Джоли ответила на вопрос о разнице в воспитании родных и приемных детей.

Рождение и усыновление детей — прекрасные способы стать семьей, и об этом важно говорить. Слова «усыновление» и «сиротский приют» не имеют негативной окраски в нашем доме. Со своими приемными детьми я не могу говорить о беременности, но очень подробно и с любовью рассказываю им, как искала их, что почувствовала, когда впервые посмотрела им в глаза,

— сказала актриса.



Анджелина Джоли с детьми