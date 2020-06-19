Виктория Бекхэм — почти банкрот

Модный бренд 46-летней Виктории Бекхэм Victoria Beckham последние несколько лет несет огромные убытки. По сообщениям западных СМИ, за последние четыре года они составили 52 миллиона долларов. Чтобы спасти свою модную империю от финансового краха, Бекхэм была вынуждена взять кредит на сумму восемь миллионов долларов.

Сообщается, что дизайнер сможет сохранить контроль над своим брендом после того, как ее «поддержит соглашение о частных инвестициях». По информации западных СМИ, вместе с мужем Дэвидом они владеют 48,4% акций, еще 23,6% принадлежат английскому продюсеру Саймону Фуллеру. 28% акций Victoria Beckham Ltd. также принадлежат одной люксембургской компании, которая в 2017 году вложила в бренд 37 миллионов долларов.

Виктория не хотела бы отказываться от контроля в бизнесе, который основывается на ее имени. Однако непростые времена требуют отчаянных мер,

— поделился финансовый эксперт.

В ноябре прошлого года сообщалось, что модный бизнес Виктории оказался на грани банкротства, после того как в 2018 году он понес убытки в размере 15,5 миллиона долларов.

В апреле Виктория Бекхэм приняла решение сильно сократить свой штат, однако после бурной общественной реакции это решение отменила.

Надо отметить, что не раз финансово выручал компанию жены Дэвид Бекхэм — в общей сложности он вложил в нее 20 миллионов долларов.

Совместное состояние супругов, по оценкам, составляет около 440 миллионов долларов.

Дэвид и Виктория Бекхэм