В Новой Зеландии возобновились съемки сиквелов фильма «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау, которые прибыли в Новую Зеландию для съемок сиквелов «Аватара», уже прошли 14-дневный карантин и приступили к работе.

Фото с возобновившихся съемок опубликовал Ландау в своем Instagram.

«Использовал свой iPhone, чтобы сделать фото нашего первого съемочного дня после возобновления производства сиквелов «Аватара»», — подписал кадр продюсер.

На фото видно, что работа проходит в павильоне.

Как сообщалось ранее, выход фильма «Аватар 2» до пандемии был запланирован на 17 декабря 2021 года. В продолжении будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Йео, а также Дэвид Тьюлис. Еще три фильма «Аватар» должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах.

Недавно были опубликованы фото с актерами Кейт Уинслет, Зои Салданой, Сэмом Уортингтоном и Клиффом Кертисом, которые отдыхают в специальном бассейне после подводных съемок.

Ранее также показали концепт-арты продолжения фильма «Аватар» и концепт Mercedes-Benz, вдохновленный миром «Аватара» и разработанный в сотрудничестве с Кэмероном.