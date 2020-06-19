Умер великий актер Иэн Холм

Печальную новость сообщили западные СМИ: в возрасте 88 лет скончался известный британский актер Иэн Холм. Эту новость уже подтвердил его агент.

С большой грустью мы можем подтвердить, что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. Он тихо умер в больнице в окружении семьи. Нам будет очень не хватать этого обаятельного, доброго и невероятно талантливого человека,

— заявил он.

Точную причину смерти агент актера не назвал, но отметил, что Холм страдал болезнью Паркинсона.

Иэн Холм, Брюс Уиллис и Милла Йовович в фильме «Пятый элемент»

На счету актера — более сотни ролей в кино. Самыми известными фильмами с его участием стали картины «Чужой», «Пятый элемент», а также «Властелин колец» и «Хоббит», в которых он исполнил роль Бильбо Бэггинса. Он считался непревзойденным актером второго плана.

В 1998 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари и наградила титулом сэра за вклад в развитие драмы.

Иэн Холм в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие»

В начале этого месяца актеры и создатели фильма «Властелин колец» спустя 19 лет вновь воссоединились, устроив масштабную онлайн-встречу. Холм на ней присутствовать не смог и выразил большое сожаление по этому поводу.

Мне жаль, что я не вижу вас лично, я скучаю по вам всем и надеюсь, что ваши приключения привели вас во многие места, а я заперт в своем хоббитском доме на холме,

— сказал он.

Иэн Холм в фильме «Властелин колец: Братство кольца»