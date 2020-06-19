Стало известно, кто будет новым Бондом Во Франции умер петух, который в суде отстоял право кукарекать по утрам » Умер писатель Карлос Руис Сафон Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 18 июня. Отмечается, что перед смертью автор боролся с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали ему колоректальный рак. Карлос Руис Сафон наиболее известен по роману-бестселлеру «Тень ветра», который был переведен более чем на 30 языков и издан более чем в 40 странах мира тиражом свыше десяти миллионов экземпляров. Он также написал книги «Игра ангела», «Узник неба», «Владыка Тумана», «Марина», «Лабиринт призраков» и «Сентябрьские огни».

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