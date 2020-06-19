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Умер писатель Карлос Руис Сафон

Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 18 июня.

Отмечается, что перед смертью автор боролся с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали ему колоректальный рак.

Карлос Руис Сафон наиболее известен по роману-бестселлеру «Тень ветра», который был переведен более чем на 30 языков и издан более чем в 40 странах мира тиражом свыше десяти миллионов экземпляров. Он также написал книги «Игра ангела», «Узник неба», «Владыка Тумана», «Марина», «Лабиринт призраков» и «Сентябрьские огни».

19 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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