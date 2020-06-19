В Новой Зеландии возобновились съемки сиквелов фильма «Аватар» Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом » Трейлер экшн-триллера «Безжалостный» с Расселом Кроу в главной роли Представляем локализованный трейлер «Безжалостный»/»Unhinged» с лауреатом премии «Оскар» Расселом Кроу в главной роли —https://kinoafisha.ua/films/unhinged#trailers Сюжет: Нет ничего опаснее, чем человек, доведенный до точки кипения. Особенно, когда нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым поссорилась на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он (Рассел Кроу) не остановится пока не даст страшный урок своей жертве и всем ее близким. У женщины и ее сына не остается иного выбора, кроме как попытаться выжить в этой смертельной игре, которая набирает скорость каждой секунды. Первая масштабная лента после карантина, триллер «Безжалостный», — появится на больших экрана 16 июля!

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