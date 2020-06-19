Секции из металлической сетки – что это?

Как огородить участок быстро и недорого? Представляем Вашему вниманию секционное ограждение из оцинкованной стали с полимерным покрытием. В состав изгороди входит сетка для забора, купить ее можно у производителя Сетка Запад https://www.metfence.com/. Она изготовлена из сварной 3Д сетки, главными преимуществами является оригинальный внешний вид, несложный монтаж, прочность и долговечность.

Секции из металлической сетки с рифом жесткости — это эффективное ограждение, ключ к надежной защиты, эстетического удовольствия и ощущение безопасности. Благодаря сочетанию минималистичного вида и отличных технических характеристик, данная разновидность ограждения гармонично смотреться как у частного дома, так и у промышленного объекта.

Перейдем к детальному осмотру достоинств секционного ограждения. Начнем с главной характеристики — прочности, благодаря которой оно выдерживает механические повреждения и даже сейсмическую активность. Обладает антивандальными свойствами через структуру построения, что делает невозможным его разрушение, деформацию или переход через него посторонними лицами. Полимерное покрытие предотвращает образование ржавчины, способствует долгосрочному использованию ограждения и исключает разрушение верхнего слоя, ведь для его производства использованы самые качественные материалы. Это позволяет предоставить продукции гарантию на 12 лет, о чем свидетельствует Европейский сертификат качества. Еще одним плюсом является быстрый монтаж, с которым справится даже новичок, ведь установка не требует сварочных работ. Еще необходимо отметить такой важный аспект как облик ограждения, который может стать гармоничным дополнением ландшафтного дизайна.

Составляющие забора из секций

Для установки секционного ограждения необходимы такие составляющие как:

секции;

ворота и калитка;

крепления;

столбы;

анкерные пяти при необходимости.

В качестве основы панельного забора используются оцинкованные столбцы с полимерным покрытием, с помощью которых крепятся секции. Поставляются они с вмонтированными шпильками с резьбой.

Монтаж столбов возможен в 2 способа:

Выкопать яму и залить бетоном. С помощью анкерной пяти, что не предусматривает бетонирование.

Самой основной составляющей секционного ограждения является секция. Каталог производителя насчитывает около 40 разновидностей с фото. Больше всего пользуется спросом секция, которая имеет горизонтальный и вертикальный прутки с рифом жесткости с диаметром проволоки 4 миллиметра и шириной 2,5 метра. Если сравнить с аналогами, то этот вариант соединил в себе хорошое качество и лучшие цены.

Секционный забор от Sitka Zahid — это гарант вашей защиты.