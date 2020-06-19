Рак можно определить по запаху

При онкологических заболеваниях человек начинает больше потеть, а у тела формируется специфический «запах несвежего мяса». Об этом заявила московский врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Она уточнила, что во время борьбы со злокачественными образованиями организм вырабатывает «фактор некроза опухоли», который повышает температуру тела, и чтобы ее снизить, организм запускает систему терморегуляции, и человек начинает сильно потеть.

Также Скорогудаева заявила, что при проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака. А от диабетиков часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками, добавила врач. Она пояснила, что на фоне сахарного диабета снижается уровень инсулина, и глюкоза не входит в клетки, а они должны как-то вырабатывать энергию и поэтому переходят на жиры — в итоге в организме больных сахарным диабетом формируются кетоновые тела, которые превращаются в ацетон.