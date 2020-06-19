Почему после судилища над Порохом все остальное развалится

В вчерашней истории с идиотскими обвинениями Пороху большинство комментаторов упускают очень важный для меня аспект.

Вот эта позорная херня, с которой бы выгнали с экзамена третьекурсника-заочника, результат работы ГПУ за несколько месяцев. Лучших юридических умов, так сказать.

Почему говорю лучшая? Потому что попытка не первая, но предыдущие даже они сами в суд нести постеснялись. И уверен, этим правовым онанизмом занимается не один, не два и не пять человек. Соответственно, возникает несколько моментов:

1) Как избежать попадания этой истории на глаза детей? Потому что после нее объяснить, что учеба сильно повышает шансы на успех в жизни, становится затруднительным.

2) Как теперь пытаться сохранить серьезный вид, говоря о необходимости уплаты налогов? Чтобы что? Уверен, налогоплательщикам «высококвалифицированная и самоотверженная» работа по подготовке этого бреда обошлась в очень большие деньги.

3) А как сохранять серьезный вид предлагая правовой путь разрешения споров? То есть если вот это правосудие, то спасибо, конечно. Но мне будет сложно возразить человеку, который предпочтет как-нибудь без наших судов свои проблемы решать.

4) И главный вопрос. Если эти обвинения готовили лучшие кадры ГПУ, то на что похожи документы, подготовленные остальными? Как они едят, ложку в ухо суют? Часто ли им удается соблюсти порядок действий в сложнейшей процессуальной цепочке: снять штаны, справить нужду, надеть штаны?

В целом, масса вопросов и ни единого ответа.

Никита Соловьев