Новейшими ракетами оснащены вертолеты «Апачи» ВВС Израиля — с предельной дальности в лист бумаги А4

Пока нет информации о использование с «Апачи» ракет с лазерной корректировкой, ПТУР Spike LR II или Spike ER («Перах Бар»). Но наличие «Тамуз» и «Гиль» подтверждено фотографиями. Несколько дней назад сайт Ynet опубликовал статью по теме. Согласно ей, данные ракеты объявлены боеготовыми («Мивцаим») на «Апачи» уже 2 года назад. Причём установлены они как на AH-64A («Петэн») 190-й эскадрильи, так и на AH-64D («Сараф») 113-й эскадрильи. Параллельно продолжается использование и оригинальных ПТУР AGM-114 Hellfire («Кардом») и 30-мм пушки.

За последние 2 годы было уже более 30 пусков «живых» ракет в боевых условиях (как в Газе, так и Сирии) и в ходе учений по огневой поддержке СВ (например, совместные учения с пехотной бригадой НАХАЛь). «Тамуз» при пуске с вертолёта имеет дальность стрельбы свыше 30 км (земли – 26 км), «Гиль» – 6 км (с земли – 4 км). В ходе одной из стрельб «Гиль» с предельной дальности поразило цель в виде листа бумаги А4, наклеенный на лист металла и установленный на столбе. Столь высокая точность позволяет сократить зоны безопасности от своих войск, т.е. цель может быть поражена, когда собственная пехота находится вплотную к объекту. Подчёркивается, что «Гиль» не подвержена влиянию систем подавления GPS.

На фото видна антенна системы передачи данных (data link), устанавливаемая на законцовке правого крыла «Апачи» для использования «Тамуз». По-видимому антенна лёгкосъёмная и когда «Тамуз» не используется – демонтируется.

Обе эскадрильи «Апачи» базируются в Рамон, самой загруженной базы ВВС с точки зрения оперативных лётных часов – более 17,000 в прошлом году. И это при том, что речь идёт только о пилотируемой авиации (AH-64 и F-16I), в то время как в целом по ВВС 70% оперативных лётных часов выполняются БПЛА. Число эскадрилий БПЛА ВВС ещё более вырастит в ближайшие годы, но пилоты «Апачи» подчёркивают, что у боевых вертолётов есть немало преимуществ: скорость в 2-3 раза выше, чем у БПЛА, способность к полётам в любых погодных условиях, лучший пространственный обзор поля боя и способность к лучшему взаимодействию с СВ.

В статье также сказано, что ракеты «Тамуз» были взяты на «Апачи» после закрытия около 5 лет назад спецподразделения артиллерийских войск. Речь по-видимому идёт о расформировании «Мейтар», но его закрытие (21.02.17) произошло уже после начала работ по интеграции «Тамуз» с «Апачи». Более того, снятие с вооружения устаревших ПТРК не означает, что «Тамуз» в СВ уже нет (скорее всего он есть, но кто его использует и с какой платформы – засекречено). Как я уже писал ранее, по-видимому причина начала работ – снятие с вооружения в 2014 г. вертолётов «Кобра», уже использовавших «Тамуз» (комплекс «Махцелет»).