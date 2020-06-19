Лукашенко приказал выводить деньги из российских банков

Власти Белоруссии предписали госпредприятиям прекратить обслуживание и вывести деньги из всех банков, кроме государственных. Об этом сообщают Naviny.by и TUT.by со ссылкой на источники в банковских кругах.

Команда была дана именно по банкам с российским капиталом, рассказал один из банкиров. Это в том числе «дочки» Сбербанка и ВЭБа (БПС-Сбербанк и «БелВЭБ»), которые традиционно активно сотрудничали с «госами».

Указание пришло в третьей декаде мая: предприятия с госкапиталом стали получать письма с грифом «для служебного пользования» из министерств и концернов, которые ссылались на поручение правительства

. В самом кабмине существование подобного документа не подтвердили, но процесс запустить все же удалось: ряд госпредприятий выполнили поручение. Письма о необходимости перевести счета в госбанки рассылали, в частности, «Беллегпром» и Минстройархитектуры.

Массового, лавинообразного оттока клиентов из «дочек» российских госбанков не произошло, говорят банкиры. В отдельных случаях закрыть счета просто невозможно: для этого нужно погасить кредиты, а деньги есть не у всех.

Ноги у инициативы растут из администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, солидарны источники. По личному поручению Лукашенко на прошлой неделе силовики нагрянули с обыском в минский офис принадлежащего «Газпрому» Белгазпромбанка, где изъяли 4 млн долларов наличными, ценные бумаги, золото, а также коллекцию картин стоимостью 20 млн долларов.

Топ-менеджеры банка были задержаны по уголовным делам о неуплате налогов и создании ОПГ. Оказавшись за решеткой, они дали признательные показания на бывшего главу банка Виктора Бабарико, который баллотировался на пост президента Белоруссии на предстоящих в августе выборах.

В четверг Бабарико был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Глава Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что к противоправной деятельности в банке причастны большие «начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».

Договориваться с Лукашенко Кремль посылает главу МИД Сергея Лаврова, который 20 июня прибудет в Минск в двухдневным визитом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что действия Белоруссии не останутся без ответа.

«Подобные обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными. Интересы российских компаний, тем более экономических гигантов, всегда находятся под защитой российского государства», — сказал Песков.

Он добавил, что защита российских компаний компаний, которые работают в других странах, в том числе в Белоруссии, является «одним из приоритетов» для государства.