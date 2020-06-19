Ксения Мишина дала странное интервью

Популярная украинская певица, победительница проекта «Танцы со звездами», главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина рассказала про свою первую детскую любовь и назвала, что ценит в мужчинах.

18 июня, Ксения Мишина праздновала день рождения. Актрисе исполнился 31 год. В разговоре с журналистами издания «Караван» она рассказала подробности профессиональной и личной жизни. В частности, девушка вспомнила свою первую любовь.

Ксения часто проводила каникулы у бабушки в Нижнем Новгороде. Там у нее было много друзей, она играла с ними на улице и наслаждалась детством. А в пятом или шестом классе будущая звезда впервые влюбилась. Девушка по-особенному относилась к своему соседу.

Разъезжаясь, мы каждый год ждали новой встречи, писали друг другу письма – телефонов не было. Однажды, перебирая свои вещи, я нашла эти письма – такие яркие воспоминания! Мы и сейчас иногда переписываемся. И, кстати, мой первый поцелуй был с этим мальчиком,– рассказала Ксения.

Первые серьезные отношения актрисы

Также знаменательность вспомнила свою первую серьезную любовь, которая произошла во время учебы в университете. Парень был старше ее на год. Пара долго была вместе и первые настоящие чувства у Ксении были именно к нему. Она призналась, что в этих отношениях было понимание.

Я всегда с трепетом вспоминаю те отношения и чистоту, которая в них была. Однако через несколько лет они закончились, я поехала в Киев и готовилась к поступлению для получения другого образования. Никогда не жалела, что поехала. Из тех отношений все вышли без трагизма и слез. Это был очень приятный опыт, о котором я думаю с нежностью, – призналась именинница.

Какие качества должны быть у потенциального кавалера Ксении Мишиной?

Ксения готова к новым отношениям. Она стремится найти мужчину, с которым проживет всю жизнь. Девушка верит, что сможет сделать это на проекте «Холостячка», который зрители увидят уже этой осенью. Звезда призналась, что между ней и избранником должно быть тотальное взаимопонимание, они должны быть на одной волне. Очень важным является стремление вместе идти вперед и поддерживать друг друга. Самое главное – взаимность чувств, понимание без всяких запретов и ограничений.