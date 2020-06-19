Гимнастка из США показала такой прыжок, что люди уверены — она сверхчеловек

Член олимпийской сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз показала прыжок, который заставил пользователей Сети поверить в магию. Спортсменка исполнила номер впервые в жизни и сделала это идеально. Похоже, на неё не действует гравитация.

Четырёхкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Симоне Байлз не впервой поражать людей своим талантом. Летом 2019 года на чемпионате мира в штате Миссури она показала каскад прыжков, который заставил зрителей схватиться за головы от удивления.

Спустя год девушка вновь оказалась на коне и показала, что у неё в арсенале осталось несколько трюков, способных сломать зрителям мозг.

Во вторник, 16 июня, девушка поделилась в твиттере новым роликом из спортивного зала. Симона вернулась туда после карантина и начала активно готовиться к грядущим стартам. Репетируя свою программу, Байлз приоткрыла завесу тайны и показала, что готовит фанатам.

Девушка не растеряла форму за время самоизоляции, что довольно трудно. Забравшись на спортивный снаряд, она сразу же стала крутить сальто назад и делала это настолько уверено, что, казалось, Симона не человек, а супергероиня.

Впрочем, одним кувырком Симона не ограничилась и добавила в свою тренировку ещё парочку сложных элементов.

Ну а настоящей вишенкой на торте стал финальный аккорд гимнастки. Она так спрыгнула со снаряда, что снова доказала — законы физики на неё не действуют.

Пост Симоны стал вирусным, собрав 20 тысяч лайков, а полное видео от гимнастики посмотрели 339 тысяч раз.