«  
  »

Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

32-летняя Эшли Грэм старается быть максимально честной со своими поклонниками и не боится показаться смешной. На днях звезда, которая изолировалась в родном городе Линкольне (штат Небраска) во время пандемии коронавируса вместе с мамой, мужем Джастином Эрвином и сыном Исааком, опубликовала неожиданное видео. На нем plus-size-модель продемонстрировала сломанный передний зуб. Оказалось, что Эшли неудачно надкусила домашнее овсяное печенье, приготовленное ее мамой Линдой.

В видеоролике Грэм объяснила, что печенье хранилось в морозилке, и когда она вынула его и надкусила, то зуб сломался под корень (видимо, все-таки зуб не коренной, а винир). Судя по реакции знаменитости, она не расстроилась, а восприняла казус с улыбкой.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Фанаты написали под роликом тысячи комментариев, а Келли Роуленд назвала звезду «лучшей женщиной в мире».

Эшли Грэм с мамой

Эшли Грэм с мамой

Недавно Эшли рассказала о своей жизни во время карантина британскому Harper’s Bazaar. Звезда призналась, что рада проводить особенные моменты жизни с Исааком в доме, где она сама выросла. Также модель рассказала о домашних родах.

Джастин хотел быть полезным, но акушерка сказала ему, что он не может сделать абсолютно ничего. У нас есть фото, где я нахожусь на краю бассейна и смотрю в глаза акушерке, которая помогает считать и сохранять концентрацию, а он держит меня за руку. На его лице можно рассмотреть слезу — ему было больно видеть мои мучения и осознавать, что он не может помочь,— вспоминает Эшли.

Эшли Грэм

19 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  