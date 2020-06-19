Центробанк РФ уронил ключевую ставку до нового минимума из-за кризиса

Совет директоров Центробанка РФ по итогам заседания в пятницу понизил значение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) до 4,5% годовых, следует из сообщения пресс-службы Банка России.

Таким образом, ставка понижена в третий раз в текущем году и до нового исторического минимума. Сегодняшнее решение регулятора совпало с прогнозами ряда аналитиков.

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики регулятора. Это ставка, по которой Центробанк предоставляет деньги коммерческим банкам. При этом она служит сигналом для финорганизаций, которые ориентируются на ключевую ставку, выдавая кредиты и привлекая вклады.

Как констатировал ЦБ в своем пресс-релизе, что «дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире». « Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — пояснил регулятор.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отмечается в сообщении.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 24 июля 2020 года.

Напомним, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, введенного с 30 марта в рамках борьбы с COVID-19. Он также заявил о начале реализации третьего пакета антикризисных мер, в рамках которого государство, в частности, увеличит адресную поддержку семей с детьми, малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, Путин поручил правительству подготовить общенациональный план долгосрочного развития экономики, восстановления занятости и доходов населения.

27 мая глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников заявил, что общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, достигла 3,3 трлн рублей.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту общенациональный план по восстановлению российской экономики в 2020—2021 годах, сообщив, в частности, что стоимость нацплана составит около 5 трлн рублей.