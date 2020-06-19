Богатые стараются уменьшить порции своей еды — исследование

Объемы пищи, потребляемой ежедневно, зависят не только от того, худеет человек или нет: часто объемы пищи зависят от неосознаваемого желания человека выглядеть более успешным.

Об этом в Сети пишет врач Андрей Беловешкин.

По его словам, ранее было проведено расследование, которое показало: демонстрируя свои финансовые возможности и закупая большие объемы пищи, съедая большие объемы пищи, человек пытается доказать своему окружению, что он влиятелен и богат.

Этот феномен назвали в исследовании, на которое ссылается А.Беловешкин, феноменом «пищевой неуверенности». То есть люди, неуверенные в своем социальном статусе, едят больше, пытаясь доказать, что у них дела идут хорошо.

А вот люди, которые достигли определенного уровня благосостояния и не считают, что должны кому-то доказывать свой статус и потому люди, считающие себя богатыми, едят меньше. Фактически они искусственно уменьшают свои порции еды. Подсознательно они верят в то, что у них достаточно ресурсов, чтобы не голодать в дальнейшем, и таким людям не нужно делать «жировые запасы», что и объясняет малые порции еды в их рационе.