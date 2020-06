В космосе нашли «искусственные сигналы» Ким Кардашьян решила заняться американскими тюрьмами » Знаменитая певица времен Второй мировой войны Вера Линн умерла в возрасте 103 лет Стало известно, что 17 июня в возрасте 103 лет скончалась певица Вера Линн. Об этом BBC сообщили родственники исполнительницы. Вера Линн Широкую известность британская певица получила в годы Второй мировой войны, когда на этой радиостанции вела концертную программу, посвященную британским военнослужащим на фронте. Самой известной композицией, которую исполняла Линн, является песня We’ll Meet Again, которая стала настоящим символом надежды. В 1952 году сразу три песни исполнительницы попали в первый в истории музыкальный хит-парад, опубликованный журналом New Musical Express. Творчеством Линн занималась вплоть до последних лет жизни. Так, к своему столетию она выпустила альбом-сборник своих классических хитов в новых оркестровых обработках, а также дала концерт в лондонском зале Palladium. Вера Линн с британскими солдатами в 1942 году В 2009 году Линн стала самым возрастным музыкантом, чей диск добрался до первого места: альбом архивных записей 92-летней на тот момент певицы We’ll Meet Again («Мы снова встретимся») был выпущен к 70-летию со дня начала Второй мировой войны в 1939 году и возглавил чарт Великобритании. Свою карьеру Линн начала в 1935 году. Она также являлась кавалером ордена Британской империи.

