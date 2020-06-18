В Украине повысится минимальная заработная плата

В правительстве Украины задумались о повышении минимальной заработной платы украинцам. В Кабмине анонсировали увеличение минималки в этом году. Об этом сообщила в интервью министр соцполитики Марина Лазебная.

Сообщается, что повышение планируется во втором полугодии. В настоящий момент в Минфине и Минэкономики ведутся соответствующие расчеты. Ожидается, что минималка увеличится более, чем на 500 гривен.

В ведомстве уверены, что минимальную заработную плату необходимо увеличивать уже со второго полугодия. Министерство финансов и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства проводят расчеты размера этой зарплаты, отмечает Лазебная, подчеркивая, что вырастет она «не на 500 грн, это точно».

Как сообщалось, по утвержденному государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата равно 4 723 гривен в месяц и 28,31 гривен в час.

Кроме того Лазебная отметила, что повышать пенсионный возраст в 2020 году не будут.