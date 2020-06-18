Украинцев ожидает повышение штрафов за неуплату коммуналки

В целях сотрудничества с МВФ правительство взяло на себя обязательства перед фондом в связи с которыми украинцев ожидают некоторые изменения.
В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.
В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.
«Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)«, – говорится в документе.
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