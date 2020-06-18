Ученые: В нашей галактике могут жить более 30 цивилизаций

Не менее 36 разумных внеземных цивилизаций может таить в себе галактика Млечный путь, при этом расстояние между ними может достигать 17 тыс. световых лет.

К такому выводу пришли Том Уэстби и Кристофер Конселиче из Ноттингемского университета в Британии, исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Рассматривая эволюцию в космическом масштабе, ученые установили, что для развития разумной жизни требуется около 5 млрд лет и пригодные для жизни условия.

«Если мы установим, что разумная жизнь встречается часто, это станет доказательством того, что наша высокоразвитая цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько сотен лет, — пояснил Конселиче.

При этом найти весомые доказательства существования «соседей» в космосе почти невозможно, так как технические возможности пока не достигают таких масштабов.