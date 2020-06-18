Ученые — в древней Ирландии инцест считался «божественным»

На раскопках мегалитических захоронений в Ирландии археологи нашли признаки инцеста между близкими родственниками, жившими около 5 тыс. лет назад. Следы кровосмешения они истолковывают как признак существования правящей элиты, считавшей себя приближенной к богам.

Ученые проанализировали найденные следы ДНК и установили близкое родство, которое указывает на существование правящего класса. Это один из самых ранних следов иерархического общества в человеческой истории.

Так, ДНК мужчины, захороненного в кургане Ньюгрейндж, свидетельствует о том, что его родителями были близкие родственники — возможно, брат и сестра.

Ученые собрали ДНК из захоронений 44 древних жителей Ирландии в разных частях страны. Инцест — редкость в истории человечества, и случается он чаще всего в группах с высокими статусом, например, царских династиях, ведущих происхождение от богов. Так, египетские фараоны и правители империи инков в Южной Америке порой брали в жены сестер.