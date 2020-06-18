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Ученые рассказали, как остановить коронавирус крышкой унитаза

Британское издание The Daily Mail пишет, что соблюдение простых бытовых правил поможет замедлить распространение коронавируса.

Ученые пришли к выводу, что новый вирус способен выживать даже в фекалиях зараженного человека, даже если у него исчезли симптомы заболевания.

В этой связи представляется важным закрывать крышку унитаза при каждом смыве, чтобы ограничить облако инфекционных частиц.

«Если унитаз не прикрыт крышкой, в пространство над стульчаком поднимается до 60% капель», — говорится в статье.

Таким образом, вирус может оказаться на бытовых поверхностях и заразить других людей, что становится особенно опасным в общественных туалетах.

18 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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