Ученые рассказали, как остановить коронавирус крышкой унитаза

Британское издание The Daily Mail пишет, что соблюдение простых бытовых правил поможет замедлить распространение коронавируса.
Ученые пришли к выводу, что новый вирус способен выживать даже в фекалиях зараженного человека, даже если у него исчезли симптомы заболевания.
В этой связи представляется важным закрывать крышку унитаза при каждом смыве, чтобы ограничить облако инфекционных частиц.
«Если унитаз не прикрыт крышкой, в пространство над стульчаком поднимается до 60% капель», — говорится в статье.
Таким образом, вирус может оказаться на бытовых поверхностях и заразить других людей, что становится особенно опасным в общественных туалетах.
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