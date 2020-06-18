Ученые доказали эффективность дексаметазона при лечении коронавируса

Медикам всего мира будут рекомендовать использовать препарат дексаметазон при лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, отметив, что результаты клинических исследований Оксфордского университета будут отражены в обновленных рекомендациях ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что накануне британские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому небольшие дозы дексаметазона на треть (с 40% до 28%) снижают риск смерти.

Несмотря на то что опубликованные результаты являются лишь предварительными, авторы проекта считают, что этот препарат необходимо незамедлительно включить в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной болезни.

«ВОЗ будет координировать метаанализ, чтобы улучшить наше общее представление об этом. Клиническое руководство ВОЗ будет обновлено, чтобы отразить, как и когда препарат следует использовать при COVID-19», – заявили в организации.

Дексаметазон является достаточно дешевым кортикостероидом и известен с 60-х годов прошлого века. Он применяется для уменьшения воспаления при заболеваниях, например артрите.