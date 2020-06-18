Суд арестовал на пять суток звезду Youtube, играющего роль вымышленного депутата Наливкина

В Уссурийске суд арестовал за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП) актера, который исполняет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирических роликах на YouTube-канале BARAKuda. Об этом рассказал «МБХ медиа» автор проекта Андрей Клочков, попросив не раскрывать имя и фамилию актера. Он отметил, что актера задержали 15 июня якобы за нецензурную брань на улице, а на следующий день суд назначил ему пять суток ареста.

«За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Потому что сразу всем станет ясно, что они решили таким образом отыграться», — сказал Клочков.

Ранее в Уссурийске полиция начала проверку на неуважение к власти юмористического ролика о Наливкине. В нем «депутат» помогает задержать подполковника полиции Алексея Андрейченко, который хранит дома «сотни килограммов денег».

«Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеоролика. Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением», — заявили в полиции.