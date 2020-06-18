Стало известно, какие браузеры собирают больше всего информации о пользователях

Хотя данные пользователей собирают почти все браузеры, некоторые из них делают это активнее, чем другие. Эксперт в области IT Дуг Лейт из ирландского Тринити-колледжа сравнил уровень конфиденциальности самых популярных в мире приложений для интернет-серфинга.

В сравнительном исследовании участвовали браузеры Google Chrome 80.0.3987.87, Mozilla Firefox 73.0, Brave 1.3.115, Safari 13.0.3, Microsoft Edge 80.0.361.48, и «Яндекс.Браузер» версии 20.2.0.1145, передает ARSTechnica.

Какие браузеры » опасны»

Во время просмотра интернет-страниц фиксировались данные о том, как много информации о пользователе собирает приложение, и как потом распоряжается этими данными.

Наихудшим в отношении конфиденциальности пользователей, по версии эксперта, оказался Microsoft Edge. Он отправлял идентификаторы, которые давали возможность связать поисковые запросы, ассоциированные IP-адреса и данные о местоположении на собственные серверы, причем подобную функциональность оказалось непросто отключить самим пользователям.

Такое поведение, по словам Лейта, демонстрировал и браузер «Яндекса».

Браузеры со средним показателем безопасности

Chrome, Firefox и Safari заняли средние позиции рейтинга – они позволяют отключить бесконтрольный сбор данных и автозаполнение поисковых запросов. При этом Chrome все же фиксирует уникальный идентификатор пользователя.

Ряд данных собирает Firefox, стартовая страница Safari по умолчанию может делиться информацией с третьими сторонами, которые способны загружать страницы с идентификаторами в кэш браузера. В процессе работы с iCloud также собираются данные об идентификаторах.

Самый безопасный браузер

Лидером списка оказался браузер Brave, он по умолчанию не собирает идентификаторы, которые позволяют отслеживать IP-адреса и не отправляет данные о посещенных сайтах на сервер разработчика.

Что говорят в компаниях-разработчиках

-Microsoft

Представители разработчиков уже прокомментировали результаты исследования. Так, один из сотрудников Microsoft на условиях анонимности отметил, что Edge запрашивает разрешение для сбора диагностических сведений для улучшения продуктов, при этом их сбор все же можно отключить.

​-Apple

В Apple заявили, что исследование «слишком узко понимает безопасность обозревателя» а Safari блокирует сбор данных третьими сторонами с помощью функции Intelligent Tracking Prevention, и сторонние cookie-файлы.

​-Mozilla

В Mozilla сообщили, что Firefox собирает историю посещений только в случаях, если включена функция Sync, что позволяет «росшерить» данные для нескольких устройств, причем в отличие от других браузеров, используется сквозное шифрование и компания не имеет доступа к информации о веб-серфинге.

При этом Firefox действительно собирает некоторую «техническую информацию» о взаимодействии пользователя с продуктом Mozilla, но она не включает в себя историю посещений сайтов, а собранные IP-адреса и другие идентификаторы не используются для анализа активности пользователей.