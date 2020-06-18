Специалисты доказали пользу чистой води натощак

Немецкие специалисты провели масштабное исследование, чтобы установить, действительно ли употребление чистой воды натощак способствует укреплению здоровья и улучшению общего самочувствия. Специалисты решили выяснить, может ли вода влиять на естественные процессы в организме человека.

В этом эксперименте приняли участие несколько добровольцев, и ученые выяснили, что всего один стакан воды натощак действительно улучшает обменные процессы в организме, заставляет его вступать в работу по утрам, и как следствие, позволяет человеку держать вес в норме. На протяжении некоторого времени все добровольцы пили чистую бутилированную воду на пустой желудок. До этого никто из участников эксперимента не соблюдал такой питьевой режим.

Уже через короткий промежуток времени исследователи обратили внимание на то, что у всех добровольцев улучшилось состояние кожи, многие из них перестали жаловаться на аллергические реакции, кожа лица приобрела очень приятный оттенок. Также все участники обратили внимание и на то, что состояние волос начало улучшаться.

Некоторые из добровольцев отметили незначительное снижение веса и улучшение работы желудочно-кишечного тракта. По итогам эксперимента специалисты из Германии заявили, что вода ускоряет обменные процессы на 20%, и такая хитрость действительно помогает бороться с избыточной массой тела.