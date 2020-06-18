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SpaceX готовит платформу для запусков на Марс

Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска собирается создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в штате Техас для пуска ракет к Луне и Марсу. Об этом сообщило издание Independent.

Уточняется, что с помощью такого космодрома будут осуществляться не только запуски ракет к Луне и Марсу, но и гиперзвуковые полеты вокруг Земли.

По предварительным данным, SpaceX собралась построить плавучие платформы для запусков тяжелого многоразового космического корабля Starship. Такие перелеты позволят перемещаться между континентами всего за 30-40 минут.

В январе Маск заявлял, что задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Он рассчитывает, что к середине текущего века на эту планету сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

18 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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