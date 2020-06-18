«Союзмультфильм» показал новых героев «Ну, погоди» — получилась гадость

«Союзмультфильм» опубликовал изображение трёх новых героев легендарного мультсериала «Ну, погоди». Барсук, ёжик и косуля, по словам киностудии, осовременят советский мультфильм. Но выглядят они так, как будто новые серии «Ну, погоди» будут кросссовером с «Фиксиками».

О публикации изображения новых персонажей «Ну, погоди» 18 июня сообщило агентство «РИА Новости». В перезапуске мультсериала нашего детства впервые появятся барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля. Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская считает, что персонажи выглядят актуально и уверенно. Но на полюбившихся героев они уж точно не похожи:

Описывая новых персонажей, Осетинская отметила, что они дружелюбны и всегда готовы помочь – а значит, подают положительный пример юным зрителям:

Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример.

То, что «Ну, погоди» уже не тот, многие поняли ещё месяц назад, когда в Сети появился образ нового Волка. И понравился он не всем.