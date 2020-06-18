Сегодня в Печерском суде будут избирать меру пресечения для пятого президента Украины

Сегодня, 18 июня, с 15:00 дня в Печерском районном суде будут избирать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Следствие при новой власти подозревает, что в 2018-м, еще будучи президентом, он «путем издания явно преступного приказа склонил» военное должностное лицо — главу СВР Егора Божка — «к превышению им власти и служебных полномочий», то есть к назначению Семочко.

В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Дело против Порошенко будет рассматривать судья Сергей Вовк — тот самый, который в 2012-м вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы. У Порошенко подали ходатайство по Вовку: там подозревают, что он может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом.