Сегодня в Печерском суде будет решаться дальнейшая судьба не только Порошенко,но и всей страны

Как написал украинский политолог Сергей Таран на своей странице в Facebook, у каждого государства бывают даты, которые меняют ход его истории. 18 июня 2020 – станет такой датой. Украина или останется частью цивилизованного мира, или попадет в печальную компанию авторитарных стран.

Сергей Таран отмечает, что арест Порошенко будет воспринят миром исключительно как начало масштабных политических репрессий. Мир вообще плохо воспринимает, когда политически мотивированный преемник сажает предшественника, а, тем более, с таким смехотворным предлогом как «побуждение к обнародованию указа», в результате чего государству были нанесены «убытки» в виде «зарплаты назначенного чиновника».Тем более,что по этой же статье можно осудить и ныне действующею власть.

После ареста пятого президента шестой президент на международных встречах, если они будут, будет убегать от неудобных вопросов, а не заниматься интересами Украины. Что будет дальше и куда попадет Украине, не сложно догадаться.

Политолог подчеркивает, ему очень бы хотелось, чтобы эту информацию прочитали те, кто не голосовал за Порошенко, потому что сегодня речь идет не о самой личности пятого президента, а о той стране, в которой нам всем вместе жить.

Поэтому 18 июня 2020, под Печерским судом в 14:30 – наш шанс повлиять на историю.