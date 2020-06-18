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Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающем топе

Немецкая бегунья Алиса Шмидт попозировала в обтягивающем топе. Фотография появилась в Instagram спортсменки.

Шмидт показала фото с тренировки. Она написала, что добиваться лучших результатов ее мотивирует музыка. Пользователи сети оценили красоту бегуньи. «Лучший мотиватор — это ты», «Слишком много красоты на одном фото», «Ты выглядишь потрясающе, и музыка нам не нужна», — писали юзеры.

3 мая Шмидт возобновила тренировки на стадионе после ослабления в Германии карантина. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

18 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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