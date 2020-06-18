Руководство НАТО признало две главные угрозы

Вчера, 17 июня проходила видеоконференция глав Министерств обороны государств-участников Североатлантического Альянса. По результатам переговоров Китай и Российская Федерация были признаны главными угрозами.

Соответственно, руководство Североатлантического Альянса тут же приняло следующие решения, а именно: в новый пакет мер включены системы противоракетной и противовоздушной обороны;

поведение России в вопросе ядерного оружия названо «опасным и дестабилизирующим»;

государства Альянса модернизуют собственные вооружения и закупят, в частности, зенитные ракетные системы Patriot и военные самолеты пятого поколения F-35 Lightning II американского производства;

Североатлантический Альянс не намерен развертывать новое вооружение и размещать ядерные ракеты на территории стран Европейского Союза.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что в столице Российской Федерации Москве во время парада Победы, который должен состояться двадцать четвертого июня, в среду, Россия впервые официально представит новейший ЗРПК «Панцирь-СМ».