Пятый президент Украины Порошенко сообщил об уголовном деле против него «за создание Православной церкви Украины»

Бывший президент Украины стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом он сам сообщил на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины», — отметил Порошенко.

Решение о создании единой Православной церкви Украины было принято 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, 5 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении ПЦУ автокефалии. Автокефалию пресса называла одним из наиболее успешных достижений экс-президента Украины Петра Порошенко.