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Производители агрегатов для автомойки сделали дезинфицирующий туннель для Путина

Владимира Путина тщательно оберегают от коронавируса. Публичные мероприятия с его участием сокращены до минимума, а всех, кто контактирует с президентом, помещают на предварительный многодневный карантин.

Кроме того, в Кремле и Ново-Огарево даже установили дезинфицирующие туннели. О появлении дезинфицирующих туннелей в резиденциях главы государства первой рассказала администрация Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев лично проверял установку и оценил ее на отлично.

«Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом за счёт датчиков движения», — написал он в Твиттере после посещения компании-производителя.

Ранее это предприятие занималось созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промпредприятий. Туннели с виду похожи на кабину для лифта: войдя в нее, человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки его тела покрываются антисептическим раствором. На обработку уходит 3-5 секунд и до 60 мл жидкости.

Пропускная способность агрегата 12-20 человек в минуту и 360 в час, что позволяет использовать его в местах массового скопления народа. При входе в туннель рекомендуется закрыть глаза и задержать дыхание.

Аппараты из путинской резиденции оборудованы тепловизорами и системой распознавания лиц: производители утверждают, что они умеют считывать даже лица под масками. Все данные автоматически записываются, и человека (например, при обнаружении у него повышенной температуры) можно внести в «черный список».

18 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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