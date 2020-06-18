По всей Франции после этнического конфликта в Дижоне прошли аресты чеченцев

Задержания «лиц чеченской национальности» провели правоохранители во французских городах. Стражи порядка в рамках спецоперации наведались к выходцам из российской республики в связи с массовой дракой в Дижоне, где чеченцы противостояли франкоарабам.

По информации местного радио, задержаны порядка 10 членов диаспоры. Рейды прошли и в самом Дижоне.

Как сообщалось, выходцы из Чечни напали на дижонскую кальянную, которую держат наркоторговцы магрибского происхождения. Чеченцы, которые были вооружены ножами и битами, мстили арабам за избитого подростка из их общины.