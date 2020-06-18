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Письмо Ван Гога,в котором он рассказал о посещении публичного дома,продали за 210 тысяч евро

Музей Ван Гога в Амстердаме купил на торгах в Париже совместное письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Документ обошелся музею в 210,6 тысяч евро.

Это единственное письмо, написанное Ван Гогом совместно с другим художником. В музее Ван Гога рассматривают его как наиболее важный документ-автограф художника, находившийся в частных руках.

Речь идет о письме, отправленном Ван Гогом и Гогеном своему коллеге Эмилю Бертрану из Арля в начале ноября 1888 года. Письмо содержит взаимные комплементы, а также повествует о посещении местных публичных домов.

18 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Культура, Новости ﻿
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