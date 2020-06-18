Оля Полякова рассказала как ее жестоко избивал бывший муж

Украинская певица Оля Полякова, которая впервые прокомментировала новые отношения 15-летней дочери, рассказала о физическом насилии со стороны своего бывшего возлюбленного. По словам артистки, мужчина избивал ее периодически, а как-то раз даже поджег ее квартиру.

Такое признание «Королева ночи» сделала во время интервью с Машей Ефросининой в ее программе «Экзамен» на YouTube-канале.

«Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно – возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом… Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице», – шокировала признанием Полякова.

Ко всему, Оля в эфире программы хотела назвать имя абьюзера, чтобы сейчас привлечь его к криминальной ответственности, но сдержала эмоции.

«Гори в аду», – ограничилась звезда таким высказыванием.

По словам украинской исполнительницы, ее супруг ни разу за 15 лет не проявлял физической агрессии и она счастлива в браке с ним: «Каждое утро он мне говорит, как прекрасно я выгляжу».